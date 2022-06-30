Москва, 30 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В странах G7 покупательная способность населения снижается всё сильнее и сильнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Как мы можем наблюдать, в странах G7 и их сателлитах под влиянием высоких показателей инфляции покупательная способность населения снижается все больше и больше, хотя индексы производства не показывают отрицательную динамику, — сказала она. — Показатели безработицы сейчас рекордно низкие в западных странах. К концу 2022 года может сложиться такая ситуация, что большая часть произведённых товаров не сможет быть реализована, потому как себестоимость их будет расти из-за удорожания энергоресурсов и появления складских издержек, а доходы населения останутся на том же уровне. Одновременно российский рынок закрылся для большинства западных компаний. Другими словами, товарные запасы увеличатся в разы, что приведёт в конечном счёте к сокращению производства, а далее и к росту безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее последний саммит Группы семи (G7) назвали самым неудачным за последние годы.