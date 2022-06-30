Нили, Афганистан, , 09:45 — REGNUM Мужчина убил своего должника в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

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Убийство произошло в кишлаке Бири уезда Пату. Житель уезда Пату, не пожелавший назвать свое имя, сообщил газете, что человек по имени Мулладад, которому было 45 лет, был застрелен своим кредитором.

Инцидент произошел из-за долга Мулладада перед человеком по имени Хамид.

Должностные лица службы безопасности провинции Дайкунди заявляют, что не имеют сведений об этом инциденте.

Около месяца назад в результате судебного спора в кишлаке Тамзан уезда Пату также погиб человек.