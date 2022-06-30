Краснодар, 30 июня 2022, 09:43 — REGNUM Постановление о создании природного парка «Вулканы Тамани» в Темрюкском районе Краснодарского края подписал губернатор Вениамин Кондратьев 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Площадь нового природного парка составляет более 1,5 тысячи гектаров. Специалисты рассчитывают, что новый статус территории будет способствовать сохранению редких видом фауны и флоры.
На данный момент на территории Кубани создана 351 особо охраняемая природная территория регионального значения общей площадью более 500 тыс. гектаров. В ближайшее время создадут еще девять территорий.