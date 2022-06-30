Донецк, , 09:42 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Верхнеторецкое и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Верхнеторецкого со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:20 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 15 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Также указывается, что в 08:34 ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив по нему три мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факт нанесения украинскими боевиками ракетного удара по городу Новой Каховке.