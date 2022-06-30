Бузулук, Оренбургская область, 30 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области Бузулукская больница скорой помощи незаконно отказала беременной женщине в бесплатном введении лекарства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

Женщина была вынуждена приобрести препарат за свой счёт. Между тем, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В адрес главного врача медучреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения женщине возместили стоимость лекарства.