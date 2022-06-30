Москва, , 11:02 — REGNUM Украинской пропаганде не нужно себя ограничивать, она может демонизировать Россию и русских в любых масштабах. Об этом ИА REGNUM заявил 30 июня публицист Павел Шульженок.

«Парамедик Тайра» Цитата из видео «Тайра обмен | На кого обменяли Юлию Паевскую? | Комментарий Кадырова»

«История со скандальным освобождением Тайры продемонстрировала нам всю дефективность нашей информационной работы», — заявил публицист.

В информационной среде взорвалась бомба и в информационной войне имеют значения не сами события, как некие факты, а инфоповоды, пояснил Шульженок.

«То, что прозвучало и стало известно, имеет значение вне зависимости даже от того, насколько это соответствует действительности. И в инфовойне самое важное правильная реакция на инфоповод: опровержение, подтверждение, или объяснение в правильном ключе. Но не молчание. Молчание одной из сторон всегда означает подтверждение того, что говорит об этом противник. Или же подтверждение самых мрачных домыслов», — констатировал собеседник агентства.

В любом случае, молчание в надежде что-либо замять это худшее из всех решений. Особенно, когда правда так или иначе становится известна всем, уверен публицист.

«По сути можно сказать, что официальные источники одним казусом Тайры практически уничтожили свой кредит доверия и свою репутацию в качестве информационных ресурсов. Тяжелейший имиджевый ущерб в глазах своей же аудитории. Будем надеяться, таких нелепых и глупых ошибок допущено больше не будет», — заключил Шульженок.

Напомним, что ранее президент Украины в своём обращении сообщил, что Юлия Паевская, взятая российскими войсками в плен в Мариуполе, известная также как «Тайра», находится на Украине.