Донецк, 30 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали населённые пункты Красный Партизан и Александровка. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:47 с позиций в посёлке Новгородское ВСУ обстреляли Красный Партизан, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

В 9:00 из Красногоровки был открыт огонь по Александровке, выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.