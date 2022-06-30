Грозный, , 09:38 — REGNUM В июле объявлены выходными три дня в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам. Указ об этом подписал глава республики Рамзан Кадыров.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Объявить 9, 10 и 11 июля нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики», — говорится в указе.

Поскольку 9 и 10 июля приходятся на обычные выходные дни, то короткой станет лишь третья неделя месяца за счет нерабочего понедельника — 11 июля.

Решение о предоставлении выходных дней в связи с празднованием Курбан-байрама принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».