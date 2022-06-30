Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, продававших жителям разных регионов страны путёвки в несуществующие санатории на Черноморском побережье.

Интернет-мошенничество Don Hankins

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, организованная преступная группа с 2019 года создавала подложные сайты, созвучные с названиями санаториев Черноморского побережья. Заходящие в поисках путёвок на такие сайты граждане оставляли контактный телефон, адрес электронной почты, а также пожелания по размещению. Мошенники в ответ направляли договор возмездного оказания услуг, счёт на оплату, лист бронирования. После оплаты деньги похищались, услуги не предоставлялись.

Фигурантам дела инкриминируется по 75 преступных эпизодов. Общая сумма ущерба потерпевших, проживающих в 58 регионах РФ, составляет более трех миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, анализа большого объема информации, а также выявления ошибок, совершенных преступниками, были установлены и задержаны четыре члена организованной преступной группы в возрасте от 56 до 35 лет», — отметили в пресс-службе Главка.

Троим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а четвертому — запрет определенных действий. Уголовное дело направлено прокурору Санкт-Петербурга для утверждения обвинительного заключения.