Горно-Алтайск, 30 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Весенне-полевые работы завершили сельхозпроизводители в Республике Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, яровой сев проведён на площади 61 тыс. га.

Правительство Республики Алтай Весенне-полевые работы на Алтае

Засеяно 7 тыс. га зерновых культур и 50 тыс. га однолетних кормовых культур. Кроме того, завершено боронование зяби на площади 5,1 тыс. га, боронование многолетних трав посевов прошлых лет на площади 32 тыс. га.

«Хозяйствами всех категорий засажено картофелем 2 тыс. га, овощами открытого грунта 0,35 тыс. га», — добавили в правительстве.

Всего алтайским аграриям перечислены субсидии в размере более 390 тыс. рублей, выдано льготных кредитов на42,3 млн рублей на проведение весенне-полевых работ.