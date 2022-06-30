Тель-Авив, Израиль, 30 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Израильский премьер-министр Нафтали Беннет не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах в Израиле, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя политика.

The Israel Project Нафтали Беннет

По его словам, глава правительства уже уведомил членов своей партии «Ямина» об этом решении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня радиостанция Kan передавала, что Нафтали Беннет договорился с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом о роспуске израильского парламента для проведения досрочных выборов.