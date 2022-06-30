Кемерово, 30 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Кемеровскую область сегодня, 30 июня, с рабочей поездкой прибыла заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

t. me/tsivilev_live Виктория Абрамченко прибыла в Кузбасс

Отмечается, что вместе с губернатором региона Сергеем Цивилёвым они уже встретились с жителями деревни Листвянка, где ранее произошли пожары.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров. Экстренные выплаты в размере 100 тысяч рублей сразу после пожара в Кузбассе получили 126 пострадавших семей из Листвянки, Изындаево и Итатского. Дополнительно на оказание помощи выделено ещё 35 млн рублей. Кроме того, 31 семья получила жилищные сертификаты.