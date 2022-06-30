Мадрид, , 09:36 — REGNUM Испанская партия Unidas Podemos высказалась против увеличения числа американских эсминцев на военно-морской базе в Кадисе. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

Председатель парламентской группы Unidas Podemos в Конгрессе депутатов Испании Хауме Асенс подчеркнул, что «фиолетовым» не нравится этот шаг, который «означает больше американских военных и эсминцев и большую зависимость и подчинение Соединенным Штатам».

Конгресс должен будет одобрить предложение США, которое предполагает изменение Соглашения о сотрудничестве в области обороны между США и Испанией, подписанного в 1988 году.