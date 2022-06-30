Париж, , 09:35 — REGNUM Жан-Франсуа Дельфрэсси, глава научного совета во Франции, рассказал о возобновлении эпидемии коронавируса, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Не поддерживая меру по обязательному ношению защитных масок, Жан-Франсуа Дельфрэсси считает, что страна в состоянии противостоять новым штаммам коронавируса.

Напомним, что во вторник, 28 июня, во Франции было зарегистрировано почти 150 000 новых случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости удвоился за семь дней. Однако профессор с оптимизмом смотрит на нынешний подъем эпидемии во Франции.

«Я считаю, что мы продержимся, при условии возобновления вакцинации пожилых людей и пересмотра определенного количества рекомендаций. Правительство правильно не сделало обязательным ношение масок«, — заявил Жан-Франсуа Дельфрэсси.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно 9 млн французских граждан, имеющие наиболее низкие доходы, получат чеки на приобретение продуктов питания.

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