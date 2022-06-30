Ульяновск, , 09:34 — REGNUM В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 17 жителейВ Ульяновской области заболеваемость ковидом остаётся примерно на одном уровне. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, 29 июня в области лабораторно подтверждено 17 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что 27 и 28 июня в Ульяновской области официально выявлено 18 носителей коронавируса, 25 и 26 июня — по 15 носителей.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 152 538 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, заражения коронавирусом официально выявлено у 203 633 жителей Ульяновской области, выздоровели 198 642 человека, скончались 4718 ковидных больных.

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