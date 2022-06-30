Краснодар, 30 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Второе выносное причальное устройство (ВПУ-2) российско-казахстанского Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийска возобновит работу с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Морской порт Новороссийск

Отмечается, что ВПУ-3 работает штатно, ВПУ-1 сможет возобновить работу после завершения всех работ по утилизации взрывоопасных предметов в акватории.

В пресс-службе напомнили, что в этом районе в годы Великой Отечественной войны шли интенсивные боевые действия, из-за чего до сих пор там продолжают находить неразорвавшиеся мины и снаряды тех лет.

«На этапе строительства терминала и позднее в акватории МТ КТК в ходе соответствующих обследований уже выявлялись и были уничтожены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Однако следует учитывать, что дно акватории по естественным причинам подвержено процессам перемещения донных пород и слоев воды», — говорится в сообщении.

Напомним, эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 в Новороссийске приостановили 15 июня, так как в районе обнаружили ряд потенциально опасных предметов. Изначально говорилось, что работы по их ликвидации будут проходить до 25 июня, потом срок продлили до 5 июля.