Москва, 30 июня 2022, 09:33 — REGNUM Следственный комитет России расследует факт нанесения украинскими боевиками ракетного удара по городу Новой Каховке, сообщает 30 июня пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщили в ГУ МВД по Херсонской области, украинскими боевиками было выпущено четыре снаряда, все они перехвачены российскими средствами ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Ясиноватая, а также населенные пункты Гольмовский, Верхнеторецкое, Доломитное и Александровка в Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами.
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