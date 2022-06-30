Москва, , 09:33 — REGNUM Следственный комитет России расследует факт нанесения украинскими боевиками ракетного удара по городу Новой Каховке, сообщает 30 июня пресс-служба ведомства.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Как ранее сообщили в ГУ МВД по Херсонской области, украинскими боевиками было выпущено четыре снаряда, все они перехвачены российскими средствами ПВО.

«В результате падения обломков ракет погиб ребёнок, пострадали шесть человек», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Ясиноватая, а также населенные пункты Гольмовский, Верхнеторецкое, Доломитное и Александровка в Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами.

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