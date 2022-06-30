Москва, , 09:32 — REGNUM Обвиняемый в мошенничестве ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ, Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин умер в реанимации на фоне обострения заболевания. Об этом 30 июня сообщил его адвокат Василий Куликов.

«Анатолий скончался ночью в реанимационном отделении ФМБА на Ореховом бульваре. Он был госпитализирован около двух недель назад, обострились его заболевания на фоне уголовного преследования», — сказал Куликов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Бабушкинский суд Москвы отправил Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Дело было возбуждено по заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина. Кроме того, Полянкин уволил Райкина с поста худрука ВШСИ.