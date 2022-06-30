Куртамыш, Курганская область, 30 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Куртамышском районе Курганской области в июле начнутся съёмки киноальманаха «Чтобы стоять, нам нужно держаться корней». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

kurtamyshskij-r45. gosweb. gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii Куртамышский краеведческий музей им. Н. Д. Томина

Для съемок киноальманаха в Куртамыш планирует приехать известный по фильмам «Иуда», «Красный призрак», «Вампиры средней полосы» продюсер и режиссер Андрей Богатырёв. Его заинтересовала история семьи лидера рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина и их родового гнезда.

Отмечается, что Куртамышский краеведческий музей им. Н. Д. Томина расположен в двухэтажном доме, построенном предками Владимира Шахрина — уральскими купцами Шахриными. На протяжении многих лет этот дом является историческим и культурным центром Куртамышского района.

«История семья — это до сих пор важный инструмент, из которого строятся деревни, города, из которого строится страна. Это история про семью, про любовь к родному краю и к родной стране на уровне инстинкта», — прокомментировал идею будущего фильма «Нашему радио» Владимир Шахрин.