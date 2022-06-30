Саратов, 30 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 30 июня провели 4 141 140 исследований на коронавирусную инфекцию. По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего на COVID-19 обследовали 3 853 599 человек.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Тестирование населения Саратовской области на новую коронавирусную инфекцию осуществляется на базе 24 лабораторий, в том числе в 17 медорганизациях, подведомственных облминздраву.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на стационарном лечении находятся более 200 человек, свыше 600 пациентов получают помощь врачей амбулаторно.

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