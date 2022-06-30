Томск, , 09:31 — REGNUM В Томской области по проекту «Социальная газификация» газ получат почти 24 тыс. домохозяйств в 91 населённом пункте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

11,6 тыс. жителей уже подали заявки на технологическое присоединение к сетям газоснабжения, заключено более 7,4 тыс. договоров с газораспределительными организациями. Работы по прокладке газовых сетей начались в селе Богашево Томского района.

«Здесь будет построено более 20 км газопроводов. В план-график догазификации включено порядка 860 богашевских домохозяйств. 326 собственников уже подали заявки на догазификацию и готовят домовладения к приему газа», — добавили в администрации.