Москва, 30 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали обсуждение на саммите НАТО аннексии ряда российских территорий при участии Литвы, так как это приведет к окончательному решению калининградского вопроса.

Council.gov.ru Олег Морозов

«Отличная новость! Малейшее телодвижение в этом направлении приведёт к окончательному решению калиниградского вопроса. То есть воссоединению российского эксклава с основной российской территорией, и соответственно состав ООН уменьшится на одно государство», — рассуждает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») в телеграм-канале.

Так парламентарий отреагировал на сообщения ряда СМИ о том, что на саммите НАТО в Мадриде якобы обсуждалась идея аннексии ряда российских территорий при участии Литвы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны.