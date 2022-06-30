Тольятти, Самарская область, , 09:34 — REGNUM Наблюдательный совет фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций обманутым дольщикам одного из проблемных объектов в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Долгострой

Сообщается, что члены наблюдательного совета фонда решили восстановить права дольщиков долгостроя, расположенного в г. Тольятти, в квартал 3А, на пересечении ул. Фрунзе и Нового проезда путем выплат денежных компенсаций. Застройщиком данного объекта выступало ЖСК «Татищев-2».

Отмечается, что для получения выплаты обманутым дольщикам этого долгостроя нужно обратиться с заявлением в фонд развития территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области четыре долгостроя исключили из реестра проблемных домов.