Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM В Екатеринбурге из многоэтажного дома на улице Черепанова неизвестные украли двигатель от лифта. Оборудование было выведено из эксплуатации и хранилось на верхнем этаже здания, пишут СМИ.

Лифт (сс) kaisender

Инцидент произошёл 28 июня. Чтобы скрыть момент ограбления, злоумышленники закрыли камеру видеонаблюдения.

В текущем году лифт в доме обновили. Старые детали жильцы дома планировали продать, но не успели. Неизвестные похитили оборудование стоимостью около 70 тысяч рублей. Местные жители полагают, что похищенное они сдали на металлолом. Жильцы намерены написать заявление в полицию.