Кабул, 30 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя Комиссии по рассмотрению жалоб по итогам выборов в Афганистане маулави Дин Мохаммад Азими вышел на свободу через полгода заключения в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Азими находился на этой должности при предыдущем правительстве. Шесть месяцев назад его арестовали и заключили в тюрьму в Кабуле по неизвестным причинам. Освободили Азими 29 июня.

Один из членов семьи Азими подтвердил его освобождение.

Дин Мохаммад Азими — один из племенных старейшин в провинции Гор и член руководства партии «Исламское общество Афганистана». Ранее он занимал должности заместителя губернатора и губернатора провинции Гор, а затем был депутатом парламента от этой провинции.

Читайте также: В Афганистане исчез экс-заместитель главы избиркома по рассмотрению жалоб