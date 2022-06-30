Москва, , 09:28 — REGNUM Западные страны могут «отменить» только самих себя, а не русскую культуру, Русскую православную церковь (РПЦ) или Россию. Об этом 30 июня заявил митрополит Клинский Леонид.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отменить» они могут только самих себя. Ни русскую культуру, ни Русскую православную церковь, ни Россию «отменить» им не получится никогда», — сказал он в интервью ТАСС в ответ на вопрос о том, насколько возможна реализация планов Запада по «отмене» России.

При этом митрополит Клинский отметил, что в этом вопросе страны Запада находятся, по его мнению, совсем не в той весовой категории, что Россия и добавил, что те, кто вводит сегодня антироссийские санкции, как он считает, возможно, не понимают, что эти ограничения не просто бьют по их странам и сообществам, а уничтожают их же будущее.

«Ради Бога, это их выбор, мир достаточно, как мы говорим, свободен и толерантен, только не надо нам навязывать свои мнимые ценности — мы к ним не готовы и никогда не будем готовы. Мы своего рода консерваторы, и будем и дальше своему пути следовать. А они пусть беспокоятся о себе», — заключил Леонид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, касающийся поставок зерна из России и с Украины, а также российских удобрений на мировой рынок.