Москва, 30 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Западные страны могут «отменить» только самих себя, а не русскую культуру, Русскую православную церковь (РПЦ) или Россию. Об этом 30 июня заявил митрополит Клинский Леонид.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Отменить» они могут только самих себя. Ни русскую культуру, ни Русскую православную церковь, ни Россию «отменить» им не получится никогда», — сказал он в интервью ТАСС в ответ на вопрос о том, насколько возможна реализация планов Запада по «отмене» России.

При этом митрополит Клинский отметил, что в этом вопросе страны Запада находятся, по его мнению, совсем не в той весовой категории, что Россия и добавил, что те, кто вводит сегодня антироссийские санкции, как он считает, возможно, не понимают, что эти ограничения не просто бьют по их странам и сообществам, а уничтожают их же будущее.

«Ради Бога, это их выбор, мир достаточно, как мы говорим, свободен и толерантен, только не надо нам навязывать свои мнимые ценности — мы к ним не готовы и никогда не будем готовы. Мы своего рода консерваторы, и будем и дальше своему пути следовать. А они пусть беспокоятся о себе», — заключил Леонид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, касающийся поставок зерна из России и с Украины, а также российских удобрений на мировой рынок.