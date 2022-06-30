Новосибирск, , 09:28 — REGNUM Руководители Новосибирской областной молодёжной библиотеки Татьяна Терентьева и Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи Наталья Коваленко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает реализацию совместных проектов в сфере культуры и популяризации чтения, сообщили ИА REGNUM в правительстве сибирского региона.

Библиотека Пётр Иванов

«Уверен, совместная деятельность в рамках соглашения и объединение лучших практик работы с молодыми читателями позволит расширить возможности и послужит укреплению культурных и профессиональных связей», — отметил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Библиотеки запланировали совместные исследования и профильные конкурсы.