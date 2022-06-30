Грозный, 30 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Город Лисичанск в скором времени будет взят под контроль российских военнослужащих. Первые группы военных уже вошли в населенный пункт, сообщил 29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видеокадры со словам Чалаева о том, что передовые разведывательные группы уже зашли в Лисичанск и в скором времени приказ о взятии города будет выполнен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о взятии под контроль российских войск и армии ЛНР территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под городом Лисичанском в Луганской Народной Республике.