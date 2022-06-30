Чебоксары, , 09:26 — REGNUM Прокуратура Чувашии планирует приобрести в Чебоксарах квартиру. Максимальная стоимость жилья определена в размере 6,7 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является прокуратура Чувашии. Надзорное ведомство приобретает квартиру в государственную собственность. Согласно документу, планируется купить жильё площадью не менее 92 кв. метров, в которой должно быть не менее трёх комнат.

«Месторасположение дома, в котором находится предлагаемое к приобретению жилое помещение: город Чебоксары, в районе, ограниченном следующими улицами: 1) ул. Пирогова, ул. А. Крылова, ул. Б. С. Маркова; 2) ул. Талвира, пр. Максима Горького, ул. Соколова; 3) ул. Герцена, ул. Водопроводная, Премьерский проезд», — отмечается в документе.

Начальная цена контракта определена в размере 6,7 млн рублей.

Заявки завершат принимать 4 июля.