Волгоград, , 09:34 — REGNUM Тела двух несовершеннолетних детей и женщины обнаружены вечером 29 июня возле многоэтажного дома по улице Историческая Дзержинского района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Многоэтажный дом Mil.ru

Трагедия произошла около дома №140. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.

На месте трагедии побывал руководитель регионального управления СКР Василий Семёнов. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.