Волгоград, 30 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Тела двух несовершеннолетних детей и женщины обнаружены вечером 29 июня возле многоэтажного дома по улице Историческая Дзержинского района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Mil.ru Многоэтажный дом

Трагедия произошла около дома №140. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.

На месте трагедии побывал руководитель регионального управления СКР Василий Семёнов. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.