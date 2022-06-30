Краснодар, 30 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим установлен на территории Краснодара с 29 июня из-за риска увеличения пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Как сообщается, в ближайшие дни в краевом центре ожидается повышение температуры воздуха и засушливая ветреная погода, класс пожарной опасности будет повышен.

«В ближайшее время не ожидается осадков. Сегодня достаточно одной спички, чтобы начался пожар. По статистике, основное количество произошедших пожаров происходит от возгорания сухой растительности и мусора на открытых территориях. Поэтому начал действовать запрет на посещение краснодарцами и гостями краевого центра лесных массивов и ограничение передвижения по территории лесных насаждений автомобильного транспорта», — сказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Также запрещено разведение костров и выжигание травы и стерни на полях ив лесных массивах, владельцы частных домов, дач должны очистить территорию от горючего мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 26–27 июня в Краснодаре прошли сильные дожди, в результате оказались подтоплены дома и дороги. По данным МЧС на 29 июня, в краевом центре ещё оставались затопленные участки.