Москва, , 17:54 — REGNUM Все российское общество должно быть вовлечено в поддержку СВО на Украине. Об этом ИА REGNUM заявил 30 июня публицист Павел Шульженок.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Все российское общество, в любом уголке нашей Родины должно быть всецело вовлечено в информационную поддержку спецоперации. Поэтому я не думаю, что размещение баннеров с нашими героями вообще должно вызывать какие-то вопросы. Напротив, вопросы вызывают города и общественные места, где никаких агитационных материалов не размещается», — заявил публицист.

Именно из-за недостаточной работы в агитационном направлении и проистекает возможность существования предательской, антироссийской позиции среди людей, уверен Шульженок.

Особенно остро этот вопрос стоит в таких городах как Москва и Санкт-Петербург, как более подверженных западной пропаганде, действующей через целую систему брендов и трендов, через хипстерскую урбанистическую культуру, полагает публицист.

«Российская провинция, более далекая от такого влияния, традиционно демонстрирует куда более высокий уровень практически бытового патриотизма», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что героям спецоперации нужно ставить памятники.