Хабаровск, 30 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Хабаровске 29 июня на Сахпричале в районе улицы Богачева утонул школьник, сообщили в городской мэрии.

Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области Водоём

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16-летний подросток пришел к водоёму с друзьями. Ребята загорали и купались, несмотря на запрет. В какой-то момент мальчик пошёл бродить по косе, отошел далеко от берега, упал в воду и начал тонуть. Течение в этом месте очень сильное, и шансов выбраться самостоятельно не было. Спасателей здесь нет, так как территория считается закрытой и находиться посторонние тут не должны.

«Друзья пытались его спасти, но безуспешно ― подростка унесло течением. Поиски тела продолжаются», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Колчин.

Подросток закончил 9-й класс.

За последние три года в Хабаровске утонули 32 человека, в том числе 12 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на пляже «Дубковский» в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) в ходе купания в Финском заливе утонул девятилетний школьник из Ленинградской области.