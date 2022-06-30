Пермь, 30 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Пермском крае задержан мужчина, осуществлявший незаконную рубку деревьев, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ель

Возбуждено уголовное дело. Вблизи деревни Старый Чад уничтожены ели.

По данным полиции, мужчина взял трактор у своего знакомого и отправился в лес, чтобы изготовить жерди для собственных нужд. Однако там у него возник умысел на незаконную рубку елей с целью их дальнейшей продажи. Нелегально заготовленные деревья он вывез на поляну и распилил на бревна. Ущерб оценивается в 150 тыс. рублей.