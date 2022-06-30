Сеул, , 09:24 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Южной Корее в 2023 году будет увеличен на 5%, до 9620 вон (~$7,41) в час. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее решение было принято 29 июня в ходе заседания комиссии по минимальной оплате труда, в состав которой входят представители профсоюзов, трудящихся и работодателей.

В связи с этим, минимальная месячная зарплата составит 2,02 млн вон (~$1,5 тыс.).

В ходе переговоров представители трудящихся предлагали увеличить МРОТ на 10%, а работодатели соглашались на увеличение не более чем на 1,86%, ссылаясь на экономический ущерб, вызванный пандемией короновируса, в сочетании с высокой учётной ставкой, инфляцией и низким курсом национальной валюты.

При администрации предыдущего президента страны Мун Чжэ Ина МРОТ был увеличен в 2018 году на 16,4%, в 2019 году — на 10,9%, в 2020 году — на 2,9%, а в 2021 году – на 1,5%.

По мнению трудящихся, пятипроцентное увеличение МРОТ не учитывает инфляцию, однако работодатели заявляют, что владельцам малого и среднего бизнеса в нынешней экономической ситуации будет трудно увеличить заработную плату на 5%.