Мадрид, , 09:21 — REGNUM Примерно 300 офицеров армии США будут дополнительно расквартированы в Польше, заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Мадриде.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что присутствие офицеров в стране будет носить постоянный характер в отличие от солдат, которые обычно сменяют друг друга. Дуда также сообщил, что подразделениями американской армии в Польше до этого руководили те военнослужащие, которые находятся в Германии.

Новая база управления войсками с постоянным присутствием должна появиться в польском городе Познань. И первый состав ее образуют 300 прибывших офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня американский президент Джо Байден заявил, что США усилят свое военное присутствие в Европе.