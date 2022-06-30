Балахтинский район, Красноярский край, , 09:20 — REGNUM В Балахтинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

Бутылки PetraBlahoutova

Тело жителя посёлка Балахта было обнаружено 26 июня. Фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») стал 42-летний местный житель.

По версии следствия, днём 24 июня двое односельчан распивали спиртное на пустыре в ста метрах от Балахты. В какой-то момент мужчины поссорились, так как подозреваемый заподозрил потерпевшего в краже денег.

Мужчина заявил, что деньги не крал. Разозлившись, подозреваемый разбил стеклянную бутылку и осколком ударил потерпевшего в шею. Потерпевший упал на землю. Злоумышленник взял вторую бутылку и начал бить потерпевшего по голове и телу.

От полученных травм сельчанин скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления.

В настоящее время злоумышленник арестован. Он признал вину в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Омска обвиняется в покушении на убийство знакомого из-за громкой музыки.

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