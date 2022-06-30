* Талибы — запрещённая в России организация

Панджшер, , 09:19 — REGNUM Пуштуны из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали нескольких членов этого же движения, но этнических таджиков, в уезде Дара афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники газеты сообщили, что аресты были произведены по обвинению в шпионаже в пользу бывшего главы службы национальной безопасности в Панджшере.

Задержаны Хушдиль, заместитель начальника полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дара, Фарид, начальник блокпоста в том же уезде, и Баба Мир, рядовой солдат.

Согласно источникам, пуштуны ворвались в их дома в ночное время, разоружили и заключили в тюрьму.

Примечательно, что в последнее время усилилась этническая напряженность внутри радикального движения. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силами нескольких тысяч боевиков атаковали уезд Балхаб провинции Сарипуль с целью ликвидации маулави Мехди.

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