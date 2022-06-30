Новосибирск, 30 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 30 июня, сохранятся местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Gazetakoptevo.ru Ливень

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — отметили в региональном управлении МЧС России.

Новосибирцам рекомендовали проявлять осторожность, а родителям следить за досугом детей.