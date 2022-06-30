Лондон, , 09:18 — REGNUM Сербский теннисист, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что ограничения по коронавирусу на Уимблдоне-2022 не имеют смысла. Об этом 30 июня сообщает Eurosport.de.

Новак Джокович Carine06

Ранее из-за коронавируса с Уимблдона снялись прошлогодний финалист, итальянец Маттео Берреттини и 17-я ракетка мира, хорват Марин Чилич. После этого организаторы турнира усилили меры безопасности по коронавирусу.

«Это была ответственность обеих сторон. Несколько месяцев назад у нас были строгие правила. А теперь игрок, сдавший положительный тест на коронавирус, теоретически может сам решить, играть ему на турнире или нет. Как по мне, это не имеет никакого смысла так скоро после всего, через что мы прошли», — сказал Джокович.

Напомним, ранее Джокович выступал за право теннисистов самим решать, вакцинироваться или нет. Из-за этого его не допустили на Открытый чемпионат Австралии — 2022.

Читайте ранее в этом сюжете: Финалист Уимблдона-2021 снялся с турнира из-за коронавируса