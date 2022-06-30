Самара, 30 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве технопарка «Жигулевская долина» с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» подписано в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации главы Самарской области.

Industrialpark.by Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень»

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Отмечается, что документ был подписан во время работы самарской делегации в Белоруссии. Соглашением о сотрудничестве предусмотрено взаимодействие в сфере развития инновационной деятельности, высокотехнологического предпринимательства, применения научных достижений в производстве. Планируется организовать сотрудничество резидентов технопарков двух стран.

Сообщается, что в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы 90 резидентов из 15 стран. В нем реализуют проекты в электронике и телекоммуникациях, машиностроении, тонкой химии, фармацевтике, биотехнологии и новых материалах, осуществляются научно-исследовательские разработки, электронная коммерция, обработка и хранение больших объемов данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области встретился с руководителями белорусских заводов.