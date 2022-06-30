Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермском крае на сегодняшний день находятся более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира «Россия-24».

Железнодорожный вокзал Перми Http://perm-2.dzvr.ru/

Глава региона отметил, что беженцы приехали к своим родственникам, друзьям и, как правило, проживают у них. Власти стараются оказывать помощь людям, прибывшим из Донбасса.

Ранее власти сообщали, что в Прикамье могут приехать около 500 беженцев. Организованной транспортировки людей до сих пор не было. Беженцы прибывают самостоятельно.

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