Грозный, , 09:15 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность властям Дагестана, спасателям и врачам за своевременно оказанную помощь попавшим в ДТП студенткам из Чечни. Как отметил руководитель региона, жизни и здоровью пострадавших в настоящее время ничего не угрожает благодаря профессионализму медиков и всех, кто принимал участие в спасении пострадавших.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Дагестанские врачи показали свой высокий профессионализм. Необходимое хирургическое вмешательство двум пострадавшим было совершено оперативно, в максимально короткий срок. <…> Врачи, которые продемонстрировали свой профессионализм в оказании помощи пострадавшим, будут представлены к наградам Чеченской Республики. Я выражаю от имени чеченского народа Сергею Меликову, врачам и спасателям Дагестана сердечную благодарность!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале .

Напомним, 28 июня в Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП с участием микроавтобуса из Чечни и грузовой фуры. В результате аварии погибла одна девушка, 19 человек были доставлены в больницу. Пострадавшие оказались студентками педагогического колледжа из Чечни, которые направлялись на вручение дипломов в Дербент.

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