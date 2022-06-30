Грозный, 30 июня 2022, 09:15 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность властям Дагестана, спасателям и врачам за своевременно оказанную помощь попавшим в ДТП студенткам из Чечни. Как отметил руководитель региона, жизни и здоровью пострадавших в настоящее время ничего не угрожает благодаря профессионализму медиков и всех, кто принимал участие в спасении пострадавших.
Напомним, 28 июня в Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП с участием микроавтобуса из Чечни и грузовой фуры. В результате аварии погибла одна девушка, 19 человек были доставлены в больницу. Пострадавшие оказались студентками педагогического колледжа из Чечни, которые направлялись на вручение дипломов в Дербент.
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