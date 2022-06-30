Кито, , 09:14 — REGNUM Переговоры правительства Эквадора с лидерами протестов могут возобновиться при посредничестве католической церкви. Об этом министр государственного управления Франсиско Хименес 29 июня заявил на пресс-конференции в Кито, которая транслировалась на его странице в социальной сети Twitter.

Протесты в Эквадоре PoliciaEcuador

Франсиско Хименес «Епископальная конференция Эквадора определит представителей, темы и дату, чтобы мы имели возможность установить новый диалог… Мы не прекратим предпринимать действия, которые позволят нам путём соблюдения закона и Конституции прийти к долгожданному спокойствию».

28 июня президент страны Гильермо Лассо отказался от переговоров с лидером Национальной конфедерации коренных народов Эквадора Леонидасом Исой, которого обвинил в преследовании собственных политических интересов на фоне продолжающихся уже более двух недель массовых протестов.

Ранее сообщалось, что на фоне уступок правительства, согласившегося снизить цены на бензин и дизельное топливо, представители республиканской Конфедерации коренных народов заявили о готовности к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эквадоре в столкновениях с участниками массовых протестов, продолжающихся более двух недель, ранения разной степени тяжести получили не менее 228 правоохранителей, 32 сотрудника полиции были похищены.

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