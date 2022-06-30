Кито, 30 июня 2022, 09:14 — REGNUM Переговоры правительства Эквадора с лидерами протестов могут возобновиться при посредничестве католической церкви. Об этом министр государственного управления Франсиско Хименес 29 июня заявил на пресс-конференции в Кито, которая транслировалась на его странице в социальной сети Twitter.
28 июня президент страны Гильермо Лассо отказался от переговоров с лидером Национальной конфедерации коренных народов Эквадора Леонидасом Исой, которого обвинил в преследовании собственных политических интересов на фоне продолжающихся уже более двух недель массовых протестов.
Ранее сообщалось, что на фоне уступок правительства, согласившегося снизить цены на бензин и дизельное топливо, представители республиканской Конфедерации коренных народов заявили о готовности к переговорам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Эквадоре в столкновениях с участниками массовых протестов, продолжающихся более двух недель, ранения разной степени тяжести получили не менее 228 правоохранителей, 32 сотрудника полиции были похищены.
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