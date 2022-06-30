Донецк, 30 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 8:20 с позиций в Красногоровке атакована Александровка. Выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, три населённых пункта Донецкой Народной Республики оказались под огнём ВСУ.