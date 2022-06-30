Зеленодольск, Татария, 30 июня 2022, 09:20 — REGNUM Зеленодольский судостроительный завод имени А. М. Горького произвел торжественный спуск на воду скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор — 2020». Торжественную церемонию, приуроченную к Дню кораблестроения, провели 29 июня, сообщает пресс-служба завода.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарии Фарит Ханифов назвал данное событие историческим, так как он знаменует собой возобновление строительства и эксплуатации легендарных «Метеоров».
«Уверен, этот проект станет успешным, продуктивным и станет важной частью истории с началом обновления пассажирского водного транспорта в России», — заявил глава ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало, деловой форум «Татарстан-Якутия» ознаменовался подписанием договора о сотрудничестве в сфере судостроения. Соответствующее соглашение подписали 24 июня представители судостроительной корпорации «Ак Барс» и АО «Жатайская судоверфь».
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