Донецк, , 09:11 — REGNUM Три населённых пункта Донецкой Народной Республики оказались под огнём ВСУ. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 7:32 с позиций в Клещеевке работала артиллерия, украинские войска выпустили по посёлку Гольмовский три снаряда калибра 122 мм.

В 7:50 из населённого пункта Керамик работала РСЗО «Град», по селу Верхнеторецкое выпущено 15 ракет.

В 8:00 с позиций в населённом пункте Металлист обстреляно Доломитное, выпущено три мины калибра 120 мм.