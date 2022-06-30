Кишинёв, , 09:10 — REGNUM Большинство жителей Молдавии считают, что республика продвигается в неверном направлении. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованного исследовательской компанией iData.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно исследованию, 28,2% опрошенных считают, что страна идёт правильным курсом, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Обратного мнению придерживаются 61,2% респондентом. Остальные не ответили на вопрос.

Опрос проводили с 15 по 23 июня. В нём приняли участие 1095 человек. Погрешность оценивается на уровне 2,9%.

Стоит отметить, что апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%. В мае этот показатель составил 29,05%. Это стало «рекордом» среди страны Европы. В оппозиции отмечают, что молдавские власти могли бы получать скидки на российский газ, если бы не испортили отношения с Россией.